Anthony Davis assume la responsabilité de la défaite contre les Knicks

Depuis la blessure de LeBron James, Anthony Davis a de nouveau enfilé le costume de patron des Lakers. Et il le fait très bien en enchaînant les gros matches à plus de 30 points. Puis, face à Toronto, il a été moins dominant avec 8 points et seulement sept petits shoots tentés. Mais les Lakers avaient gagné contre les Canadiens.

Face aux Knicks en revanche, ils ont perdu et l'intérieur californien a rendu une copie assez moyenne de 17 points, 16 rebonds, 4 passes à surtout 8/18 au shoot et 1/5 aux lancers-francs. Donc au moment de donner les raisons de la défaite de Los Angeles, Davis n'a pas hésité à la mettre sur ses épaules, sans chercher d'excuses.

« C’est ma faute. J’ai été catastrophique. Je n’ai rien mis : ni les layups, ni les lancers-francs. Je n’ai pas fait mon travail dans ce match. J’ai manqué beaucoup de tirs, c’est tout. Je ne pense pas que la défense a fait quelque chose de spécial. Souvent, c’était du un-contre-un et il y a eu quelques prises à deux. »

Comme cela arrive très régulièrement dans ces situations, le champion 2020 a reçu le soutien de ses coéquipiers qui n'ont pas voulu qu'il endosse seul la responsabilité de ce revers à domicile. « C’est tout le monde », a commenté Dennis Schroder. « Quand on perd, on perd en équipe. Pareil quand on gagne. Davis essaie d’être énorme tout le temps et 90 % du temps, il l’est. »