Antetokounmpo n'a pas suffi

Comme s’il n’était jamais parti. Absent lors des deux derniers matchs de la finale de conférence Est face aux Hawks en raison d’une hyperextension du genou gauche, Giannis Antetokounmpo était encore incertain à quelques heures du match 1 des finales contre les Suns. Et il a finalement joué, 35 minutes, et compilé 20 points (à 6/11 au tir), 17 rebonds et 4 passes décisives. Mais malgré son retour, les 29 points de Khris Middleton, les 17 de Brook Lopez et un Jrue Holiday tout proche du double-double (10 points, 9 passes et 7 rebonds), voire du triple-double, cela n’a pas suffi à la franchise de Milwaukee.

Play of the Day: Giannis Antetokounmpo :

Un grand Chris Paul



Car il y avait en face un grand Chris Paul qui, pour ses toutes premières finales après 16 ans en NBA, n’a pas fait les choses à moitié. Avec 32 points et 9 passes, « CP3 » aura été le grand artisan de de succès 118-105 de Phoenix, notamment dans un troisième quart où il a haussé le ton, inscrivant 16 points à 6/7 au tir, dont un 3/3 à 3 points. Et il a bien été aidé par ses jeunes coéquipiers Devin Booker (27 points et 6 passes) et Deandre Ayton (22 points et 19 rebonds), monstrueux dans la raquette. Un scenario que le « Greek Freak » a bien essayé de changer, en vain.

Chris Paul sort le grand jeu pour ses premières Finals !

"Je suis juste heureux d'être là"

Il était pourtant revenu très fort. Et dès la première possession des Bucks, on l’a cherché sur un alley-hoop, soit la même action sur laquelle il s’était blessé à Atlanta une semaine auparavant. Mais le double MVP n’a pas semblé du tout gêné, et s’est tout de suite montré très offensif, compilant 10 points et 9 rebonds en 16 minutes avant le repos. "Je suis juste heureux d’être là, pour pouvoir aider mon équipe de quelque manière que ce soit, et de participer à mes premières finales NBA", expliquait-il avant. Mais il en faudra en faire encore plus pour ramener à Milwaukee le deuxième titre de l’histoire de la franchise, 50 ans après son unique sacre.