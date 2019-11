Antetokounmpo et Davis joueurs de la semaine

La NBA a communiqué les noms des joueurs élus joueurs de la semaine. A l'Est, c'est Giannis Antetokounmpo, le MVP de la saison passée, qui a été récompensé. Le "Greek Freak" a tourné à 25.3 points, 13.5 rebonds et 6.5 passes de moyenne lors des quatre matches de Milwaukee (3 victoires-1 défaite). A l'Ouest, les bons résultats des Los Angeles Lakers (3 victoires en 3 matches la semaine dernière) ont permis de mettre en lumière Anthony Davis, qui a compilé 32.0 points, 13.0 rebonds et 2.7 contres lors de ces trois matches.