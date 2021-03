Anfernee Simons est allé plus haut que tout le monde

Ce n'est pas la taille qui compte ! Du haut de son mètre 93, Anfernee Simons est allé plus haut que Cassius Stanley et Obi Toppin pour remporter le Slam Dunk Contest « C'est un rêve qui est devenu réalité. Je suis encore choqué de l'avoir emporté » a avoué le meneur en conférence de presse après son sacre. Grâce à sa détente, il a réussi trois dunks aériens pour devenir le premier joueur de Portland à s'imposer dans ce concours. D'entrée, il a réussi un dunk à deux mains en allant chercher le ballon au-dessus du carré blanc, à plus de 3m50 de haut. Un véritable exploit pour un joueur de sa taille qui a été noté 46/50. Pour celui qui ne joue que 17 minutes par match cette saison, réussir aussi bien son entrée sur le devant de la scène n'était pas forcément une évidence. « Je ne vais pas mentir, j'étais nerveux avant le premier dunk. Mais quand je me suis mis en route et que j'ai réussi ma première tentative, j'ai senti que j'avais des jambes et que la soirée allait être bonne » a confié le basketteur de 21 ans.

Bons baisers d'Atlanta

Pour assurer sa place en finale après la faillite de Cassius Stanley au deuxième round, le joueur des Blazers a rendu hommage à Tracy McGrady en enfilant un maillot des Raptors et en imitant un dunk réalisé par T-Mac en 2000 : un 360° à deux mains après un rebond pour obtenir la note de 49. Opposé à Obi Toppin en finale, Anfernee Simons a convaincu trois des cinq juges avec un nouveau dunk tout en hauteur. En récupérant la balle après un rebond très haut, le natif d'Altamonte Springs a fait semblant d'embrasser l'anneau. « C'était 100% volontaire. J'ai essayé d'aller le plus près possible sans me cogner la tête. Ce n'était pas possible d'embrasser l'anneau, à l'entraînement je ne l'ai jamais fait, alors j'ai essayé d'exagérer la mimique pour que les gens comprennent que j'ai mon visage à cette hauteur et que je fais le bisou » a expliqué la doublure de Damian Lillard. Une idée qui a fait son effet. A la fin de la soirée, c'est sur le trophée de vainqueur du Slam Dunk Contest 2021 qu'Anfernee Simons a pu poser ses lèvres.