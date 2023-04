Andrew Wiggins retrouve le groupe des Warriors

Après près de deux mois d’absence pour rester auprès de son père, malade, Andrew Wiggins a finalement retrouvé les Warriors. À deux matchs de la fin de la saison régulière. Mais pourra-t-il jouer avant le début des playoffs ?

"Je ne pense pas que ce sera trop long avant de me retrouver sur le terrain", a assuré l’ailier en conférence de presse. "Je me sentais vraiment bien juste avant de partir. J'avais l'impression d'être dans un bon rythme, de mettre les tirs, de bien bouger. J'espère que je serai de retour là où je me suis arrêté".

Steve Kerr ne veut toutefois pas aller trop vite.

"Nous aurons une meilleure idée dans les deux prochains jours", a expliqué le coach de la Baie. "Il n'y a aucune chance qu'il joue dans les prochains jours, je peux vous le dire. Mais je pense qu'une fois que nous aurons fait une évaluation, nous aurons une meilleure idée du moment où il pourra jouer".

Ovationné par le Chase Center, le Canadien était visiblement heureux de retrouver son équipe, qui l’a soutenu dans cette épreuve. Sans lui mettre la pression pour revenir.

"Quand je suis dans une certaine situation et que ma famille a besoin de moi, de mon attention et de mon amour, c'est ma première priorité", a ainsi expliqué Andrew Wiggins. "Peu importe ma carrière et tout le reste. La famille est toujours la priorité pour moi. Quand j'ai senti que c'était le bon moment pour revenir, nous avons tout réglé, enfin pas totalement, mais je me sentais suffisamment à l'aise pour revenir".