Andrew Wiggins remplaçant au début des playoffs

Andrew Wiggins sera bien présent pour la série de playoffs face aux Kings. L’ailier des Golden State Warriors, de retour dans le groupe après avoir manqué plus d’un mois et demi de compétition pour être auprès de son père, malade, sera ainsi 6e homme.

« On a regardé Andrew cette semaine sur du scrimmage. Un peu comme Andre Iguodala, il fait partie de ses joueurs dont on a l’impression qu’ils ne sont jamais hors de forme. Il n’a jamais l’air fatigué. Il a vraiment de grosses capacités athlétiques, avec sa taille et son envergure. Il peut avoir de l’impact de nombreuses façons. Il a l’air vraiment en forme. Il a progressé dans la condition physique au fil de la semaine », a expliqué Steve Kerr.

Pour le coach, c’est le retour d’une pièce importante de son système, son premier défenseur sur les extérieurs adverses : les Kawhi Leonard, Kevin Durant et compagnie…

« Le fait d’avoir Andrew Wiggins et Gary Payton II, ça change la dynamique de l’équipe, athlétiquement et parce qu’ils s’ajoutent bien au puzzle. C’est super d’avoir au moins cette opportunité, d’en être là et d’avoir notre chance. C’est tout ce qu’on voulait » conclut le coach.