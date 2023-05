Andrew Wiggins de retour pour faire le doublé

Absent plus d’un mois et demi pour être auprès de son père, gravement malade, Andrew Wiggins est revenu juste à temps pour les playoffs. Sans certitude…

« Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre », avoue-t-il ainsi. « Je savais que mon souffle était là, mais je ne savais pas si ça allait être super pour autant. Je ne savais pas comment j’allais me sentir, mais je savais que ça allait être un match physique. Et je m’en suis sorti beaucoup mieux qu’imaginé. »

Mais tout est revenu assez vite.

« Une fois que j’ai marqué quelques points, je me suis dit que j’étais de retour et que tout allait bien. Mon sens du jeu est toujours là, mon rythme et ma condition physique sont suffisamment bons pour que je sois compétitif, donc ça ne pourra qu’aller en s’arrangeant pour moi. Car oui, j’estime qu’il y a encore des choses à améliorer. Rien que l’année dernière, je pouvais défendre en pression tout-terrain, mais je ne l’ai toujours pas fait cette année. Ça va venir, néanmoins. »

Désormais, le Canadien ne pense plus qu’au doublé à accrocher avec les Warriors.

« Je suis sûr à 100% que nous pouvons le faire. Nous avons les éléments pour, nous avons le coaching-staff pour, nous avons les fans pour. J’ai l’impression que nous sommes en forme et que cette série [face aux Kings] nous y a préparés, car c’était dur, un vrai combat de chiens, à chaque match. »