Andrew Wiggins, à Golden State pour gagner en consistance

On peut être n°1 de draft sans avoir disputé le All Star Game ni figuré dans une All-NBA Team six ans plus tard. Sélectionné en premier choix par Cleveland (devant des joueurs comme Joel Embiid, Zach LaVine ou Jusuf Nurkic) puis envoyé à Minnesota deux mois plus tard, Andrew Wiggins n’a pas encore véritablement fait décoller sa carrière, à 25 ans. Si ses statistiques en six saisons NBA sont plus qu’honorables (19,7pts, 4,4rbds, 2,3pds en 35,8min de moyenne), le rookie de l’année 2015 (devant Nikola Mirotic et Nerlens Noel) n’est parvenu qu’une seule fois à emmener les Wolves en play-offs (en 2018, défaite 4-1 contre Houston au premier tour) et Karl-Anthony Towns, drafté n°1 un an après lui, est clairement passé devant le Canadien pour le leadership de la franchise.

Un bon début de saison, puis un trade à Golden State

Les fans des Wolves attendaient plus d’Andrew Wiggins, et cette saison, ils ont bien cru que le natif de Toronto allait enfin passer le cap. Il a en effet tourné à 27 points de moyenne au mois de novembre, avec des pics à 40 points contre Golden State, 33 contre Detroit, 30 contre San Antonio… Puis il a manqué trois matchs et le soufflé est retombé. Il n’a ensuite dépassé les 30 points qu’à trois reprises (il a toutefois signé son premier triple-double en carrière en janvier contre Toronto, avec 18 points, 11 passes et 10 rebonds) et les Wolves se sont enfoncés au classement pour se retrouver aujourd’hui avant-derniers de la Conférence Ouest (19v-45d). Mais aujourd’hui, Andrew Wiggins (22,4pts, 5,2rbds, 3,7pds de moyenne en 42 matchs avec Minnesota cette saison) n’est plus chez les Wolves, puisqu’il a été échangé en février avec D’Angelo Russell pour rejoindre Golden State, la seule équipe moins bien classée que Minnesota (15v-50d).

Un match disputé avec Curry

Le Canadien n’a eu le temps que de disputer douze matchs avec la franchise californienne avant la suspension de la saison, mais il a pu montrer de belles choses, avec 19,4 points, 4,6 rebonds et 3,6 passes de moyenne. Le manager général des Warriors n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son sujet quand il est revenu, il y a quelques jours, sur le trade Wiggins-Russell : « Même si Russell est un bon joueur qui a bien performé pour nous, nous avons pris la décision que, peut-être, un meilleur fit était disponible sur le marché. Donc on a commencé à regarder et on a pensé qu’Andrew Wiggins serait meilleur avec nous. Nous pensons que c’est un bon fit. » Depuis son arrivée, Andrew Wiggins n’a joué qu’un seul match avec la star de l’équipe, Stephen Curry, et a marqué 21 points et pris 10 rebonds ce jour-là. Wiggins sait ce qu’est d’être la deuxième arme offensive d’une équipe. Reste à savoir ce qu’il se passera la saison prochaine avec le retour de blessure de Klay Thompson, voire avec l’arrivée d’un n°1 de draft si les Warriors sont chanceux au tirage.

La confiance du staff

Dans une équipe qui va forcément de nouveau gagner des matchs, Andrew Wiggins aura moins de responsabilités qu’à Minnesota, mais forcément plus de pression au niveau collectif. Mais il a la confiance du staff. « Notre coaching staff est très excité à propos d’Andrew, et de la manière dont il peut s’intégrer dans le futur. C’est tellement difficile de trouver des ailiers comme lui, grands et athlétiques. Il peut marquer 20 points quand il veut. Il est capable d’autres choses encore, mais c’est assez bien déjà », se réjouissait le propriétaire des Warriors. Draymond Green aussi y est allé de son compliment : « Je pense qu’il convient bien à notre équipe. Il peut marquer, courir sur les ailes, c’est un bon défenseur. Il peut s’intégrer sur le long terme avec nous ». Mieux entouré qu’à Minnesota, Andrew Wiggins, sous contrat jusqu’en 2023, a désormais tout en mains pour devenir plus régulier et faire décoller sa carrière. Sinon, on commencera à se demander s’il a vraiment envie de devenir un joueur majeur de la Ligue...