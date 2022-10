Andrew Wiggins a changé le regard du grand public sur lui

Pendant plusieurs saisons à Minnesota, avant d'arriver à Golden State, Andrew Wiggins était considéré comme un joueur décevant et surpayé. Décevant car son niveau de jeu n'était pas celui d'un ancien premier choix de Draft et surpayé puisque son salaire était pourtant celui d'un All-Star. Cette image lui a collé à la peau pendant de nombreuses années. Il en est conscient même s'il estime que c'était une surtout une construction médiatique.

"Je n'ai jamais cru à ça. J'ai l'impression que les joueurs qui ont joué avec moi, qui m'ont côtoyé n'ont jamais prêté attention à ça", affirme-t-il. "Mais dès que les médias vous mettent ça sur le dos, les autres suivent. Je pourrais me défendre, mais ça ne m'intéresse pas. Je joue dur et je laisse les gens parler."

La saison passée, tout a changé. Il a été un maillon essentiel du succès des Warriors. En playoffs puis en Finals contre Boston, il a été précieux, notamment avec sa défense et ses efforts. Le grand public ne peut plus l'ignorer.

"Je vois la différence, c'est clair, à 100%. Les gens sont plus positifs, me soutiennent davantage. J'ai la sensation que la perception autour de moi a changé. On disait que je ne défendais pas, que je ne jouais pas assez durement. Ça fait du bien de montrer certaines choses et d'être performant devant tout le monde."

Maintenant qu'il est lancé et davantage respecté, le champion 2022 désire continuer ainsi. "J'aimerais être à nouveau All-Star, gagner un autre titre et faire partie d'une All-Defensive Team."