Andre Iguodala va-t-il rempiler aux Warriors ?

Alors que la reprise de la saison NBA se rapproche, Andre Iguodala laisse toujours planer le doute sur son avenir. L'ailier de 38 ans n'a en effet pas encore annoncé s'il revenait ou pas aux Warriors pour y disputer la saison 2022/2023.

Une place lui est réservée dans le groupe des champions en titre et Steve Kerr est patient sur ce dossier.

« On va le contacter dans les prochains jours », annonce le coach de Golden State. « Avec le General Manager Bob Myers, on a parlé avec Iguodala au début de l’été et on lui a dit qu’il avait mérité de faire ce qu’il voulait, et de prendre le temps qu’il désirait. On lui a laissé l’espace pour prendre sa décision et on le soutiendra quoi qu’il décide. Mais je peux dire qu’on espère qu’il reviendra. »

Iguodala, MVP des Finals en 2015 et quadruple champion avec les Warriors, est un élément essentiel de la réussite de la franchise ces dernières années.

« Il a prouvé qu’il était un leader irremplaçable dans ce vestiaire », assure Steve Kerr. « Il y aura des moments dans la saison où il sera en bonne santé et nous aidera à gagner les matches. Dans d’autres moments, il ne jouera pas mais aura toujours de l’impact dans le vestiaire. »