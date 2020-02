All Star Game : une nouvelle règle pour le concours à 3 points

NEW THIS YEAR

The “MTN DEW Zone” includes two locations positioned 6 feet behind the 3-point line and holds one special green ball, the “3-Ball.” Shots made with the green ball are worth three points. https://t.co/W3S6qDsoFz



Trae Young, maître dans le shoot à distance

Le All Star Game 2020 sera forcément différent des précédents. Entre la nouvelle règle du 4e quart temps pour le match des étoiles et l’ombre de Kobe Bryant qui planera sur l'United Center de Chicago, le week-end risque d’être mémorable. Outre le match opposant la Team Lebron à la Team Giannis, le All Star Game organisera comme chaque année le célèbre concours à 3 points qui opposera les meilleurs artificiers de la ligue. Précédemment les joueurs avaient 25 tentatives depuis la ligne à 3 points. Cette année, la NBA a décidé de rajouter deux shoots supplémentaires à plus de 9 mètres. Les joueurs auront donc 25 tentatives+ 2 tirs à plus de 9 mètres pour espérer remporter le concours.Cette nouvelle règle s'inscrit dans la tendance actuelle en NBA, à savoir : tirer de loin, de très loin. Si Stephen Curry et les Warriors ont démocratisé cette évolution, la nouvelle génération compte bien aussi marquer l’histoire à travers des shoots de plus en plus incroyables. Parmi eux, Trae Young des Atlanta Hawks superstar en devenir de la ligue nord-américaine.Le jeune homme de 21 ans fait partie des favoris, au même titre que Damian Lilliard, la star des Portland Trailblazers. Sera également présent Devonte' Graham, qui avait montré l’étendue de son talent lors du NBA Paris Games week avec sa franchise des Charlotte Hornets. Les autres participants sont Davis Bertans (Indiana Pacers), Duncan Robinson (Miami Heat), Buddy Hield (Sacramento Kings), Joe Harris (Brooklyn Nets) et Zach Lavine (Chicago Bulls).