All-Star Game NBA : LeBron James et Kevin Durant dominent au premier pointage des votes

Comme chaque année, de manière régulière, la NBA va dévoiler des pointages sur les votes pour le All-Star Game 2023, qui aura lieu à Salt Lake City le week-end du 18-19 février. Deux domaines après l'ouverture du scrutin, pas de surprise pour les cinq "virtuels" puisqu'on retrouve la crème de la crème pour chaque conférence.

A l'Ouest, c'est LeBron James, à 38 ans passés, qui est en tête des votes avec 3,1 millions de voix, et le quadruple MVP possède près de 500 000 voix de plus que son dauphin, Stephen Curry. Derrière ce tandem, on retrouve Luka Doncic, Nikola Jokic et Anthony Davis. Rudy Gobert n'apparaît pas dans le Top 10 de la catégorie "frontcourt".

Fin des votes le 21 janvier

A l'Est, c'est aussi un trentenaire qui domine les votes : Kevin Durant avec 3,1 millions de voix également. L'ailier des Nets est suivi de Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid du côté du "frontcourt", tandis que Kyrie Irving et Donovan Mitchell sont aux deux premières places de la catégorie "Arrières". On notera que Jayson Tatum, 4e des votes du "frontcourt", a plus de voix que les meilleurs arrières.

Les votes seront clos le 21 janvier prochain, et ensuite les joueurs et les médias se joindront au public pour choisir leurs propres All-Stars. Les fans représentent toujours 50% des voix, tandis que les joueurs actuels et le panel de médias pèseront 25% chacun. Les remplaçants seront, comme chaque année, sélectionnés par les 15 coachs de chaque conférence.