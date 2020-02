All Star Game : Gobert jouera avec Giannis

Dix jours avant le All Star Game de Chicago, les capitaines ont désigné leurs coéquipiers ! Comme c’est le cas depuis 2018, les joueurs ayant récolté le plus de voix du public avaient le droit de choisi les joueurs avec qui ils voulaient jouer, sans distinction de Conférence, et ce jeudi, comme l’an dernier, ce sont LeBron James et Giannis Antetokounmpo qui ont effectué leur « draft » en direct à la télévision américaine. Au final, la star des Lakers a choisi un cinq majeur avec seulement des joueurs de l’Ouest, et la star de Milwaukee seulement des joueurs de l’Est, ce qui n’avait pas été le cas l’année dernière.

LeBron James a commencé la Draft, en choisissant son coéquipier Anthony Davis, puis Antetokounmpo a répliqué en prenant Joel Embiid. Puis LeBron a choisi successivement Kawhi Leonard, Luka Doncic et James Harden, pendant que Giannis prenait Pascal Siakam, Kemba Walker et Trae Young. Au moment de désigner les remplaçants, les deux capitaines ont enfin mélangé les conférences. LeBron James a pris, dans l’ordre, Damian Lillard, Ben Simmons, Nikola Jokic, Jayson Tatum, Chris Paul, Russell Westbrook et enfin Domantas Sabonis, alors que Giannis Antetokounmpo a sélectionné Khris Middleton, Bam Adebayo, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram et enfin Donovan Mitchell.

Les caviars de Walker ou Lowry pour Gobert



Pour son premier All Star Game, Rudy Gobert (le troisième Français présent au match des étoiles après Tony Parker et Joakim Noah) aura donc l’honneur de jouer avec le MVP en titre et devrait recevoir quelques caviars de la part de Kemba Walker ou Kyle Lowry, tout en jouant avec son coéquipier du Jazz, Donovan Mitchell. Reste à savoir combien de temps il pourra jouer, dans cette équipe où Joel Embiid et Bam Adebayo évoluent à son poste.

Rappelons que cette année, en hommage à Kobe Bryant, les règles du match des étoiles ont changé. Tout d’abord, le score sera remis à zéro à chaque début de quart-temps et le vainqueur de chaque période remportera 100 000 dollars de dons pour une association de Chicago. Puis à la fin du troisième quart, les scores de chaque équipe seront cumulés et le vainqueur du match sera alors désigné lorsqu’une équipe atteindra le score, de celle qui se trouvait en tête avant le début du quatrième quart-temps, auquel on ajoute 24 points en hommage à Kobe Bryant.



ALL STAR GAME

Dimanche 16 février à Chicago



Team LeBron

Cinq majeur : LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic, James Harden

Remplaçants : Damian Lillard, Ben Simmons, Nikola Jokic, Jayson Tatum, Chris Paul, Russell Westbrook, Domantas Sabonis



Team Giannis

Cinq majeur : Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker, Trae Young

Remplaçants : Khris Middleton, Bam Adebayo, Rudy Gobert, Kyle Lowry, Brandon Ingram, Donovan Mitchell