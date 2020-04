Ajinça n'a pas tiré un trait sur la NBA

Ajinça : " J’espère pouvoir trouver une bonne situation sportivement"

Quatre franchises durant sa carrière

Il y a treize mois, Alexis Ajinça quittait l’ASVEL prématurément, d’un commun accord avec ses dirigeants, suite à une altercation avec son coach après avoir seulement disputé cinq matchs de Jeep Elite. Pourtant, le pivot né à St-Etienne venait tout juste de retrouver un club, lui qui n’avait pas joué depuis un an et demi pour cause de blessure au genou. Cela n’a pas fonctionné entre lui et le club de Tony Parker, mais il a bien failli rester en Jeep Elite pour la saison 2019-20, comme il l’a confié à Bicpom TV, une chaîne de télévision qui partage des matchs et des émissions en direct : «On verra bien ce qui va se passer. J’espère pouvoir trouver quelque chose. »« Quelque chose », ce serait une équipe NBA reconnait Ajinça, qui fêtera ses 32 ans dans un mois et qui habite à Charlotte, la ville de la franchise qui l’avait drafté en 2008 (en 20eme position). « Depuis mon passage à l’ASVEL, je continue à m’entraîner, je suis en forme. J’attendais la bonne opportunité. J’en ai eu plein au niveau européen, c’est juste que ça ne s’est pas fait au niveau sportif. Je voulais être dans une situation où sportivement, j’aurais été plus à l’aise. Je voulais que ce soit le coach qui veuille absolument que je vienne jouer, pas le manager général, pas le président, et que ça se passe beaucoup mieux que dans le club d’avant. Je prends mon temps (…) J’espère pouvoir trouver une bonne situation sportivement, je ne parle pas du niveau financier, car si sportivement ça va, le reste suivra aussi.», explique Ajinça.



Au total, le pivot international français (39 sélections, 275 points, champion d’Europe 2013) a connu quatre franchises NBA : Charlotte (2008-2010), Dallas (octobre 2010-janvier 2011), Toronto (2011) et New Orleans (2013-2018). C’est en 2014-15, chez les Pelicans, qu’il a connu sa meilleure saison d’un point de vue statistique, avec 6,5 points et 4,6 rebonds de moyenne par match en sortie de banc, et la seule campagne de play-offs de sa carrière (défaite 4-0 contre Golden State). Il n’a ensuite joué que 20 matchs en 2016-17 et aucun en 2017-18. En octobre 2018, alors qu’il lui restait un an de contrat, Ajinça a été envoyé aux Clippers, qu’ils l’ont coupé dans la foulée. Seule l’ASVEL lui a fait signer un contrat depuis.