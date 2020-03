La panique liée à la suspension de la NBA à cause du coronavirus, contracté par Rudy Gobert, a eu une première conséquence assez inattendue : Vince Carter a peut-être disputé le dernier match de sa carrière. A la fin de la prolongation d’Atlanta – New York (défaite des Hawks 136-131), les Knicks ont laissé tirer « Air Canada » à trois points, avec un joli succès, venant ensuite l’étreindre presque tout autant que ses coéquipiers. Puisqu’on ne sait rien quant à la suite des événements, il y a effectivement un doute.



« Je suis content d’être revenu comme ça, à la fin, concède, totalement fataliste, le premier joueur à enchaîner une 22eme saison en NBA. Si ça se termine là, on en parlera longtemps et le m’en souviendrai toujours. Ce sera bizarre, mais cool. » Ce sont les supporters qui ont soufflé l’idée au coach Lloyd Pierce, la suspension des matchs jusqu’à nouvel ordre ayant été décidée durant la rencontre. « J’ai entendu les fans l’acclamer, explique l’entraîneur à Associated Press. J’étais toujours en train d’essayer de gagner un match, mais c’était un moment irréel. Merci à eux de m’y avoir fait penser. »



« Au moins, j’ai inscrit mon dernier panier, reprend le dunkeur fou de 42 ans, premier joueur à évoluer sur quatre décennies et troisième meilleur marqueur en activité (25 728 points, derrière les 34 087 de LeBron James et les 26 314 de Carmelo Anthony). Le basket a été bon pour moi, j’ai profité de chaque moment, les bons comme les mauvais. » N’oublions pas, et espérons surtout, qu’il pourrait y avoir encore d’autres possibilités pour Vince Carter. On n’est jamais trop prudents, tout simplement.