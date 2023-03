Agacé par un arbitre, Trae Young expulsé

Sur son banc, Clint Capela semble pester en direction de Trae Young. Celui-ci vient d’être expulsé pour avoir envoyé le ballon de manière trop appuyée en direction d’un arbitre. Nous sommes au milieu du troisième quart-temps de cette rencontre entre les Hawks et les Pacers, et les premiers cités vont devoir finir le match sans leur meilleur joueur.

« Il ne peut pas faire ce genre de geste. Je lui ai dit, il le sait. Il n'y a rien chez lui qui pouvait justifier ce qui s'était passé », peut faire la morale, Quin Snyder, le coach d’Atlanta. Son meneur de jeu a perdu son sang-froid en raison d’une décision arbitrale rendue en sa défaveur, quelques secondes plus tôt. Il venait en effet d’inscrire un panier très lointain avec contact. Mais les arbitres ont estimé qu’il avait laissé traîner sa jambe au niveau de son défenseur, Aaron Nesmith.

Une faute offensive a été sifflée et sur la possession suivante, Tyrese Haliburton a inscrit à son tour un tir à 3-points pour égaliser. Malgré cet incident de jeu, Atlanta a trouvé un moyen de s’imposer. « On ne voulait pas que cela se transforme en élément négatif. On en a fait quelque chose de positif et on a gagné » résume Dejounte Murray, auteur de 20 points et 12 passes, et dont le coéquipier sera automatiquement suspendu en cas de nouvelle faute technique à l’avenir.