Affaire Josh Primo : une plainte déposée contre les Spurs !

Robert Sarver, Ime Udoka, Kyrie Irving et désormais Josh Primo... Le microcosme NBA est frappée de plusieurs affaires, le plus souvent très graves, et le San Antonio Express News rapporte qu'une psychologue du sport a décidé de porter plainte contre les Spurs. Il s'agit du Docteur Cauthen, ancienne thérapeute de la franchise, et c'est elle qui accuse Josh Primo d'exhibitionnisme dans son cabinet. Une accusation qui a poussé les Spurs à couper son joueur.

Malgré ce renvoi, la Dr Cauthen reproche aux dirigeants d'avoir "ignoré ses rapports répétés sur l'exhibitionnisme" du joueur dans l'espoir de "dissimuler ses actes" et elle a donc décidé de porter l'affaire devant un tribunal texan. "L'organisation des Spurs était prête à sacrifier le Dr Cauthen pour conserver un joueur qu'ils espèrent devenir un jour une vedette", peut-on lire dans la plainte déposée à la cour du Comté de Bexar. "Une fois que la conduite de Primo est entrée dans la sphère publique, les Spurs ont été contraints d'agir et de limoger Primo. Les décisions récentes des Spurs à l'égard de Primo sont insuffisantes et trop tardives."

Selon Tony Buzbee, l'avocat de la psychologue, elle avait prévenu les dirigeants dès janvier 2022, mais ils sont restés sourds à ses avertissements, et sa cliente doute même que Gregg Popovich ait été mis au courant. Selon elle, les dirigeants l'ont empêché de parler avec le coach des Spurs, sous le prétexte qu'il était au courant. Une affirmation qu'elle n'a jamais été en mesure de confirmer.

Josh Primo veut laver son honneur

L'annonce de cette plainte s'est suivie de la réaction de l'avocat du joueur. Selon lui, la psychologue "prétend à tort que Josh Primo s'est exhibé devant elle au cours de ses nombreuses séances de thérapie. Les allégations du Dr. Cauthen sont soit une machination complète, un embellissement grossier ou un fantasme total. Josh Primo ne s'est jamais exhibé intentionnellement devant elle ou devant quiconque et il n'était même pas conscient que ses parties intimes étaient visibles sous son short.. Ce qui rend les allégations encore moins crédibles, c'est que le Dr Cauthen n'a jamais informé son patient de ce prétendu exhibitionnisme".

S'estimant trahi et sali par cette "confidente", le joueur "a l'intention de laver son nom et de poursuivre sa carrière NBA".