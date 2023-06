Aaron Gordon, un problème de taille pour le Heat

Gabe Vincent, Caleb Martin et Max Strus. Voilà le tableau de chasse d’Aaron Gordon cette nuit, lors de l’ouverture de la finale NBA entre Nuggets et Heat. L’intérieur du Colorado a enfoncé dans la raquette les trois hommes, moins grands et moins physiques que lui. Résultat : 12 de ses 16 points inscrits dès le premier quart-temps.

« C’est notre jeu. Quand on repère un ‘mismatch’ (duel avantageux), on l’exploite et on continue de le faire. J’ai pris ce que la défense m’offrait, résume Aaron Gordon. J’ai simplement profité de mon physique. J’ai essayé de foncer tête baissée, d’atteindre la raquette, d’éviter les fautes offensives et de donner le ton à notre équipe. »

« Quiconque est ouvert, quiconque à un avantage de taille, c’est notre façon de jouer, complète Jamal Murray, qui a terminé avec 26 points. Quand ce n’est pas Jokic, c’est AG qui a donné le ton aujourd’hui. Parfois, c’est moi qui donne le ton. Parfois, c’est K (Kentavious Caldwell-Pope). Ça peut être n’importe qui. Je pense qu’AG a fait du bon boulot en s’adaptant dès le début du match, en se montrant solide au poste. »

Pour le plus grand plaisir de leur coach Mike Malone qui voit en son joueur « un excellent exemple de quelqu’un qui est vraiment altruiste. Il a compris qu’avec le retour de Jamal et Michael (Porter Jr.) en bonne santé cette année, son rôle allait changer. Il ne l’a jamais contesté. Il l’a accepté dès le début de la saison et il y va, que ce soit pour défendre Karl-Anthony Towns, Kevin Durant, LeBron James, et maintenant évidemment, un gars comme Jimmy Butler. Il fait une grande partie du sale boulot pour nous et, bien souvent, il ne reçoit pas le crédit qu’il mérite. »

