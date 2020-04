Aaron Gordon s’en prend en Dwyane Wade à travers un rap

Nous sommes le 15 février 2020, le United Center de Chicago est plein à craquer pour assister à la finale du concours de dunks du All-Star Game 2020 opposant Aaron Gordon à Derrick Jones Jr. Alors que le suspense est à son comble, Aaron Gordon s’élance pour son quatrième dunk. Son objectif ? Sauter par-dessus le géant des Boston Celtics, Tacko Fall (2,26m). Le joueur s’élance et réussit la prouesse de dunker au-dessus du géant. L’ensemble du jury semble ravi, mais au moment des résultats. C’est la douche froide pour le joueur du Orlando Magic. L’ensemble des jurés lui adresse un 10… sauf Dwyane Wade, qui estime que le panier mérite la note de 9.

Aaron Gordon s’inclinera face à Derrick Jones Jr sur le score de 198 à 197. Deux mois plus tard, la pilule n’est toujours pas passée pour l’ailier du Magic qui a tenu à revenir sur cet événement à travers un morceau de rap.

« Mes rêves d’une victoire au Dunk Contest reposent en paix »

Ce lundi, Gordon a sorti un titre intitulé « 9 out of 10 », une référence directe au Slam Dunk Contest 2020. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dwyane Wade en prend pour son grade. Morceaux choisis :Je t’ai vu dans les couloirs tu m’as dit “fais le show gamin”.Je ne savais pas que c’était le code pour me dire “je vais te rouler”Même Adam Silver m’a dit que je méritais l’or Je n’ai pas de trophée, mais j’ai quelque chose à tenirMes c*uilles !Pardonne-moi grand frère, je ne vendrai jamais mon âmeJe suis tranquille même si tu me fais passer pour le grand méchantJ’ai sauté par-dessus le plus grand gars dans toute la salle,J’étais le meilleur et je le suis toujoursMes rêves d’une victoire au Dunk Contest reposent en paix […].Si Aaron Gordon n’a pas pris de pincettes pour s’exprimer, Dwyane Wade a tenu à apaiser la situation en répondant avec une pointe d’humour .ll devrait déposer la marque ‘9/10’. En tirer de l’argent. C’est un conseil gratuit que je ne vais pas lui facturer (vous savez, comme je lui ai fait perdre de l’argent)a ainsi répondu la légende du Miami Heat sur son compte Twitter ce lundi.