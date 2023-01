Aaron Gordon, l'autre All-Star des Nuggets ?

Candidat à un troisième trophée de MVP consécutif, Nikola Jokic sera évidemment au prochain All-Star Game, à Salt Lake City, mais le pivot serbe des Denver Nuggets sera-t-il accompagné par un coéquipier ? C’est ce qu’espère son coach, Mike Malone, qui répète à quel point Aaron Gordon est essentiel à la réussite actuelle de l’équipe.

"À Orlando, il était un maillon essentiel de leur équipe, et c'est pareil ici. Mais ce que j'aime avec Aaron, c'est qu'il n'a pas combattu le fait de jouer avec Nikola Jokic » explique ainsi le coach. « Il n'y a pas eu de friction au niveau des ego. Il n'a pas cherché à dire : 'Hey, je suis bon aussi, je vais te montrer ce que je peux faire’."

Plus efficace et adroit que jamais, avec 59% de réussite au tir, dont 38% de loin, Aaron Gordon brille dans son rôle de lieutenant et de « role player » de luxe.

"Le retour de Michael Porter Jr, qui a raté 73 matchs l'an passé, et le retour de Jamal Murray, qui a manqué toute la dernière saison, il n'a pas combattu ça. Il a adhéré à leurs retours et il a compris que son rôle avait changé avec ces gars sur le terrain. C'est rare dans la NBA actuelle, surtout avec un gars qui a la carrière d'Aaron » conclut ainsi Mike Malone.