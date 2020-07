A Indiana, tout dépend de Victor Oladipo

A Indiana, les premières victoires de la fin de saison ont eu lieu en même temps que les premiers entraînements collectifs. Malade du Covid-19 en juin, Malcolm Brogdon a fait son retour dans le groupe. Dans la bulle, il s'entraîne avec un masque mais il s'entraîne. Une bonne nouvelle en vue de la reprise. Cette saison, le joueur de 27 ans tourne à 16,3 points et 7,1 passes décisives par match. L'autre victoire, la plus grande même si elle doit encore être confirmée, c'est le retour de Victor Oladipo. Longtemps hésitant, le joueur qui a manqué l'essentielle de la saison régulière à cause d'une rupture d'un tendon au quadriceps sera bien du voyage à Disney. Et contrairement à ses premières déclarations, le MIP 2018 est bien en Floride dans l'optique de jouer.

Oladipo a un impact, même à l'entraînement des Pacers



Ce changement de discours, il l'a tenu après avoir pu tester son corps à l'entraînement. Les sensations semblent pleines de promesses. « Si mon corps continue à bien répondre, il y a une forte probabilité pour que je joue. Je vais vraiment essayer. Je viens et je travaille dur tous les jours, pour aider mon équipe. J’y crois de plus en plus. J’espère qu’il sera facile de prendre cette décision le moment venu » a annoncé le franchise player des Pacers à l'issue d'un entraînement. Si l'apport d'un tel joueur à l'entraînement était déjà remarqué par Domantas Sabonis, le fait qu'il puisse jouer les matchs décisifs change tout. « C'est génial de l'avoir avec nous. On a une équipe complète. C'est un top joueur. Il nous pousse à être meilleur. C'est super de pouvoir compter sur lui » avait déclaré le Letton.

Indiana peut viser le top 4 de la Conférence Est



Contrairement à l'an passé, Nate McMillan est susceptible de pouvoir compter sur son meilleur joueur, celui qui a été sélectionné au All Star à deux reprises, pour les play-offs. Un tel retour vaut toutes les recrues signées par les autres franchises en juin. L'apport de l'arrière est une bonne nouvelle pour une franchise ambitieuse qui doit faire sans Jérémy Lamb, blessé au genou durant l'hiver. Cinquième de la conférence Est quand la saison a été suspendue, les Pacers ont Miami dans le viseur. Les Floridiens ont pour l'instant deux victoires d'avance au classement mais les deux équipes vont s'affronter deux fois pendant les matchs de classement.

Des confrontations directes qui peuvent tout changer dans la course au top 4 pour obtenir des avantages pour le premier tour des play-offs. Avant la phase finale pour laquelle elle est déjà qualifiée, la franchise basée à Indianapolis va aussi affronter Philadelphie, Washington, Orlando, Phoenix, Houston et les Lakers. Un programme idéal pour espérer remettre Victor Oladipo dans le rythme.