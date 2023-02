A Chicago, Pat Beverley ne pouvait rêver meilleurs débuts

Lonzo Ball bloqué à l'infirmerie pour toute la saison, les Bulls ont jeté leur dévolu sur Patrick Beverley pour les aider à atteindre les playoffs. Originaire de Chicago, l'ancien joueur des Wolves et des Lakers a été titularisé d'entrée, et ses débuts, à domicile, ont été parfaits puisque Chicago s'est imposé de 44 points face aux Nets ! C'est leur plus large victoire de la saison, et ils ont compté jusqu'à 50 points d'avance. Ces mêmes Bulls n'avaient plus gagné depuis six rencontres.

« J’ai pensé qu’après les défaites et les blessures, on avait besoin d’une énergie différente, d’essayer de changer un peu les choses. L’équipe avait besoin d’une secousse », explique le coach Billy Donovan à propos de la titularisation de Beverley.

Aboyeur de service, ce dernier a séduit ses coéquipiers par sa mentalité défensive et sa volonté de parler en permanence. "Il communique beaucoup. C’est quelqu’un qui joue avec beaucoup d’énergie et de physique, qui va certainement nous aider grâce à son expérience et à sa capacité à défendre en mettant la pression sur les joueurs" apprécie Nikola Vucevic. "C’est le genre de joueur que nous n’avions pas vraiment, pour ce qui est d’être aussi communicatif".

Sur le plan comptable, Beverley cumule 8 points, 5 rebonds et 4 passes en 22 minutes. Face à lui, Spencer Dinwiddie vit sa pire soirée de la saison : 2 points, 0 sur 6 aux tirs !

"Mon job ne consiste pas à prendre beaucoup de tirs. C’est de m’assurer qu’on reste en contrôle en attaque" témoigne Beverley, qui n'a pris que quatre tirs. "Je dois m’assurer que les joueurs importants reçoivent le ballon là où ils sont censés se placer. Je dois évidemment rester agressif en attaque. Mais j’ai essayé de faciliter les choses pour Zach (LaVine), de m’assurer qu’il n’ait pas à dribbler énormément. Et m’assurer que DeMar (DeRozan) soit servi dans ses zones de jeu".