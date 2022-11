A Brooklyn, on s'agacerait de la situation de Ben Simmons

Petit événement chez les Nets. Ben Simmons a dépassé les dix points inscrits dans le même match. C’était cette nuit à Sacramento et c’était la première fois depuis les playoffs 2021, à l’époque où il portait encore le maillot des Sixers de Philadelphie. Le genre de performance - 11 points (5/7 aux tirs), 5 rebonds et 3 passes - qui va dans le bon sens mais rappelle aussi qu’il est encore loin d’avoir retrouvé son niveau.

« Il faut du temps pour se construire, surtout avec une blessure au niveau des nerfs. Il faut 18 mois pour que vos nerfs guérissent complètement. Les gens ne le savent pas. Mais avec le temps, je m’améliore de plus en plus. Il faut continuer à avancer », positive le joueur de 26 ans, en faisant référence à son opération du dos. Seulement selon The Athletic, ses dirigeants seraient moins patients que lui. Frustré, le staff des Nets se serait interrogé sur sa disponibilité, son niveau, voire même sa passion pour le jeu.

En réponse, l’Australien répète qu’il « adore » ce sport. En revanche, « est-ce que j’aime toutes les conneries qui l’entourent ? Non. Mais j’aime le sport et ça va avec. Beaucoup de choses viennent avec le fait d’être dans cette position. Je ne peux pas faire grand-chose (sur la perception des gens). Ils n’étaient pas là quand je ne pouvais pas marcher. Ils n’étaient pas là quand j’étais dans l’ambulance pour être amené à l’hôpital (après un match de février 2020 à Milwaukee). Les gens n’étaient pas là, donc ils ne savent pas. C’était mon premier épisode, contre Milwaukee, le début de mes problèmes de dos », développe-t-il.

Des problèmes, couplés à des soucis de genou, qui le privent pour le moment du cinq majeur de son équipe. « L’essentiel est que le groupe ait toujours confiance en lui – ce qui est le cas – et qu’il le mette en position de réussir. […] Offensivement, je vais essayer de faire de mon mieux pour le mettre en position, que ce soit en fonction du cinq avec lequel je le mets sur le terrain, le moment où il entre en jeu… Pour essayer de le faire se sentir à l’aise en tant que joueur. C’est mon défi », défend de son côté Jacque Vaughn.

Les Nets sont actuellement 12e de leur conférence avec seulement six victoires en quinze matchs, et ils doivent déjà gérer un changement de coach et l'affaire Kyrie Irving...