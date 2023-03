A 35 ans, Stephen Curry n'est pas rassasié de titres NBA

A le voir gambader partout et prendre les mêmes tirs qu'il y a 10 ans, on oublie que Stephen Curry fêtait mardi ses 35 ans ! Le meneur des Warriors n'est toujours pas épargné par les blessures, et cette saison, il a encore manqué 26 matches, mais il ne veut pas entendre parler de retraite. Pour la première fois, il évoque l'idée de jouer jusqu'à 40 ans ! Tout simplement parce qu'il se sent en grande forme.

« Ce que je ressens aujourd’hui n’est pas ce que j’imaginais ressentir à 35 ans. Ce chiffre semble dingue, mais dans ma tête, j’ai l’impression qu’il me reste beaucoup de choses à faire » explique-t-il à Andscape. « J’apprécie toujours le travail que j’accomplis. Qui sait de quoi [l’avenir] sera fait ? J’ai parlé à Tom Brady, à Aaron Rodgers et à d’autres sportifs qui sont passés de l’autre côté de cette barrière. Je sais que le métier de quarterback est différent, mais on peut se contrôler [mentalement] pour ne pas se projeter trop vite. Ils ont vraiment fait du bon travail de discipline pour se concentrer sur l’instant présent. Ils sentent qu’ils peuvent encore jouer. J’essaie de rester dans ce mode. Trente-cinq ans, c’est une grande étape, mais la prochaine, c’est 40 ans. Vu comment je me sens, qui sait ? »

Une ou deux bagues de plus ?

MVP des Finals à 34 ans et quadruple champion NBA, Curry avoue que l'épopée de 2022 a relancé sa motivation. Après deux saisons de galère, en raison de l'absence de Klay Thompson, l'équipe a de suite retrouvé les sommets. De quoi être très ambitieux pour les cinq années à venir avec d'autres bagues de champions NBA dans son viseur.

« Cela compterait plus que tout, parce qu’à un moment donné, avant la saison dernière, on a cru que nous étions finis » rappelle Curry. « C’est donc une question d’envie, et on prend évidemment conscience que chaque nouveau titre remporté vous place à un autre échelon des légendes, parmi ceux qui ont le plus gagné au plus haut niveau. Évidemment, personne ne pourra rattraper Bill Russell. Mais Jordan en a gagné six, Kobe cinq, les Spurs de Tim Duncan… Tout cela est donc lié à l’héritage inhérent qu’on continue de créer, même si nous avons déjà fait beaucoup et c’est pour cette raison nous continuons à travailler sans relâche pour que cela devienne à nouveau une réalité. »