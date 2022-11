À 23 ans, Luka Doncic a déjà réalisé 50 triple-double en carrière

À seulement 23 ans, Luka Doncic n’en finit plus de noircir les feuilles de stats, et les livres d’histoire de la NBA. Face à des Nuggets, certes très affaiblis par les absences de Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon, le Slovène a enregistré un nouveau triple-double avec 33 points, 12 rebonds et 11 passes décisives. C'est son quatrième de la saison et déjà le 50e de sa carrière.

Luka Doncic n'a ainsi eu besoin que de 278 matches en NBA pour atteindre ce chiffre, et seul Oscar Robertson (111) a été plus rapide, puisque Magic Johnson a lui eu besoin de... 279 rencontres.

"Il réécrit le livre des records", constate son coach Jason Kidd, un autre roi du triple-double (107 en carrière), qui avait lui éalisé son 50e lors de son 649e match. "C'est plutôt cool. Oscar est unique, donc se retrouver derrière lui montre à quel point Doncic est singulier."

Même s’il se défend de faire la chasse aux records de ce type, le All-Star texan a validé son triple-double avec un rebond en début de quatrième quart-temps, alors qu’il est d'habitude sur le banc à ce moment de la partie, et que Dallas avait vingt points d'avance…

"On voulait s'assurer de gagner ce match. J'ai demandé à commencer le quart-temps car j'avais eu un jour de repos", raconte-t-il, avant de réagir à sa performance. "C'est incroyable. J'ai toujours la même réponse : c'est un plaisir."