A 22, v'la la fin pour les Spurs

Les Spurs devraient continuer à partager leur record. Après 22 saisons de suite en playoffs, soit autant que Philadelphie de 1950 à 1971,. C'était déjà compliqué, même avec la nouvelle formule attendue , afin d'espérer la neuvième place et un barrage en restant à quatre victoires de Memphis, huitième (les Spurs sont douzièmes à cinq succès des Grizzlies). C'est devenu quasiment mission impossible depuis qu'on a appris la fin de saison de LaMarcus Aldridge, opéré de l'épaule durant le confinement. Demar DeRozan semble bien incapable de prendre seul la relève.Même fin février, lorsque la bande de Gregg Popovich semblait une fois de plus ressortir la tête de l'eau, Eric Micoud faisait encore la moue : « Ils restent trop irréguliers.. » L'analyse de Jacques Monclar, début février cette fois, continue donc de résumer malheureusement la saison de ces Spurs : « On les imaginait encore en playoffs par habitude, mais ils lâchent prise. Ils sont à niveau avec LaMarcus Aldridge, mais. »Chris Singleton résumait même le tout de manière cinglante : « S'ils ne réussissent pas grand-chose, c'est probablement parce que c'est la pire des équipes défensives de la carrière de Popovich. » Jacques Monclar se projette déjà vers la saison suivante : « Il faut garder LaMarcus Aldridge comme totem, Rudy Gay peut aussi sortir du banc, il a du talent et il faut des vétérans afin de renforcer cette jeunesse. » C'est la fin annoncée du plus grand cycle de l'histoire de la NBA. Car là où Philadelphie avait gagné deux titres dans cette période de 22 playoffs consécutifs, rappelons que les Spurs en ont remporté cinq. Trouver des remplaçants à Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili n'est pas chose facile, et c'est presque rassurant.