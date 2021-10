🏊 #Natation 🔥🔥🔥 INCROYABLE KYLE CHALMERS !!!

🤯 L'Australien vient de battre le record du monde petit bassin sur la distance reine, le 100NL en 44’84 !!

👉 Il était détenu depuis 13 ans par Amaury Leveaux ! pic.twitter.com/89homUenkY

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 29, 2021

Chalmers enlève un dixième au record du monde

Kyle Chalmers est en grande forme ! Sacré champion olympique du 100m nage libre à l’occasion des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et devancé par Caeleb Dressel sur la même distance il y a quelques semaines dans le bassin de Tokyo, l’Australien a réalisé une performance hors norme à l’occasion de la manche de Coupe du Monde en petit bassin organisée à Kazan. Après avoir échoué à seulement neuf centièmes de seconde la semaine passée à Doha, Kyle Chalmers a atteint son objectif d’effacer des tablettes un certain Amaury Leveaux. Détenteur du record du monde du 100m nage libre en bassin de 25m depuis les championnats d’Europe organisés en décembre 2008 à Rijeka, le Français a été nettement délogé par l’Australien au terme d’une course totalement maitrisée.Alors que Jesse Puts et Vladimir Morozov ont pris un meilleur départ lors de la finale, Kyle Chalmers a laissé de côté son habitude de prendre des départs relativement prudents. A mi-distance, le natif de Port Lincoln est passé 32 centièmes de seconde en-dessous des bases établies par Amaury Leveaux treize ans auparavant, distançant ses rivaux de plus d’un demi-seconde. Sans faiblir et sans aucun rival, Kyle Chalmers a pu se concentrer sur ce chrono qu’il ambitionnait de battre. Et, à l’arrivée, ça a fini par payer. Touchant le mur en 44’’84, l’Australien a raboté le record du monde d’un dixième de seconde. Désormais troisième meilleur performeur de tous les temps sur la distance, Vladimir Morozov a été devancé de quasiment une seconde et demie sur cette finale alors que Kliment Kolesnikov complète le podium juste derrière son compatriote.