Tous n’attendaient que ça, ce vendredi à Rome: l’entrée en lice de Florent Manaudou, en séries du Trophée des 7 Collines. Plus de deux ans et demi après avoir mis un terme au premier pan de sa carrière, au lendemain de JO de Rio où il avait affiché une grande lassitude, le colosse tricolore replongeait ce matin dans le cadre chargé d’histoire du Foro Italico. Avec à la clef un premier chrono plus que prometteur – ni plus ni moins que la huitième performance mondiale de l’année.

En 21"73, l’intéressé a avalé son 50m nage libre, remportant ainsi sa série et signant au global le deuxième temps de la matinée, derrière le Brésilien Bruno Fratus (21"63). "C’est très étrange, j’avais le cœur qui battait fort. Je suis juste content d’être là en fait et de pouvoir me jauger face aux meilleurs. Et au final, c’est bien. J’ai nagé un très bon temps à l’entraînement il y a dix jours mais ce n’est pas pareil avec les autres à côté", observait après coup le Marseillais, bien conscient du chemin parcouru en l’espace de 10 semaines seulement.

Objectif Tokyo

Sous la houlette de James Gibson, le champion olympique des Jeux de Londres (2012) n’a guère que deux mois et demi d’entraînement dans les jambes. Et déjà la performance est au rendez-vous. Même si Florent Manaudou le perfectionniste a identifié ses lacunes du moment. "Si je fais une course un peu meilleure sur les parties techniques je peux nager 21"5, confie-t-il, relayé par L’Equipe. Je n’avance vraiment pas sous l’eau et ça me dérange. Je n’arrive pas à transférer la force que j’ai gagnée, parce que j’ai beaucoup de force sur les jambes. Mais je n’arrive pas à la transférer au niveau aquatique, je ne suis pas assez souple. Il faut que je nage, il n’y a que la natation qui va me faire redevenir aquatique sur le premier 15m."

En finale ce vendredi soir, le frère de Laure a pourtant fait jeu égal avec Bruno Fratus – le détenteur de la MPM 2019 en 21"31 – dans les premiers mètres, avant de céder inexorablement du terrain pour terminer deuxième en 21"72 (un centième de mieux que son chrono initial), à trois dixièmes du lauréat auriverde (21"42). "J'ai fait moins d'erreurs pour ma deuxième course de la journée, mais avec moins d’énergie. Ça fait dix semaines que je nage pour ça et je suis content, parce que j'étais un nageur d'entraînement et maintenant je suis un nageur de compétition", savourait à chaud Florent Manaudou. Avant de marteler ses ambitions olympiques: "C'est dur de faire un come-back comme ça mais je n'ai rien perdu de mon envie. Je veux atteindre le chrono de 21 secondes et gagner les Jeux en 21''1 ou 21"2 !"