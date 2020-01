Water-polo - Euro (H) : Pas de Jeux Olympiques pour l'équipe de France

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE WATER-POLO (H)

Du 14 au 20 janvier 2020 à Budapest (Hongrie)

Tour préliminaire

Groupe D

France 0

Mardi 14 janvier

France

Jeudi 16 janvier

France

Samedi 18 janvier

France



En route pour Tokyo 2020

Le Japon (pays-hôte), la Serbie (victorieuse de la Ligue mondiale), l'Italie (championne du monde), l'Espagne (vice-championne du monde), les Etats-Unis (champions pan-américains) et l'Australie (champion d'Océanie) sont déjà qualifiés pour les JO 2020. Il reste six places à prendre.



La première équipe du classement de l'Euro 2020 autre que la Serbie, l'Italie ou l'Espagne se qualifiera pour les JO 2020.



Les cinq équipes suivant au classement pas encore qualifiées disputeront un Tournoi de Qualification Olympique du 22 au 29 mars à Rotterdam.



Le rêve olympique a pris fin pour Ugo Crousillat et l’équipe de France masculine de water-polo. Pour continuer à espérer un billet pour Tokyo, les Tricolores se devaient de l’emporter face à la Grèce pour accrocher leur place en barrages avec la troisième place du groupe. Mais, emmenés par Angelos Vlachopoulos (5 buts sur 6 tirs), les Grecs ont rapidement fait la différence dans cette rencontre, menant de quatre buts à la mi-temps. Mehdi Marzouki (2 buts sur 5 tirs) et Ugo Crousillat (2 buts sur 7 tirs) ont sonné la charge dans le troisième quart-temps pour ramener les Bleus à un but à l’entame du dernier quart-temps. Sans trembler, les Grecs ont assuré leur victoire et s’imposent de deux buts (10-12), leur deuxième succès en trois rencontres, pour terminer deuxièmes du groupe derrière l’intouchable Italie. Derniers de leur groupe, les Bleus joueront les matchs de classement entre la 13eme et la 16eme place et ne sont désormais plus en course pour la qualification olympique.Grèce 6Géorgie 3: 7-9- Grèce : 10-6- Géorgie : 17-10: 7-10: 10-12- Géorgie : 18-6>>> Le premier du groupe se qualifie pour les quarts de finale, le deuxième et le troisième se qualifient pour les barrages (contre les deuxième et troisième du groupe B, composé de la Roumanie, de la Serbie, des Pays-Bas et de la Russie) et le quatrième dispute des matchs de classement pour la 13eme place.