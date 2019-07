Sept athlètes blessés après un drame dans un club de Gwangju

Les organisateurs des championnats du monde Gwangju, en Corée du Sud, ont publié samedi un communiqué concernant le drame qui s'est déroulé non loin du village des athlètes. La mezzanine d'un club de la ville fréquenté par de nombreux membres des sélections participant à ces Mondiaux s'est effondrée, faisant deux morts et une dizaine de blessés. Les deux victimes sont sud-coréennes et ne font partie d'aucune délégation. Huit athlètes, dont le nom et la nationalité n'ont pas été dévoilés, étaient présents sur les lieux. Sept d'entre eux déplorent des blessures mineures et l'un des nageurs concernés est toujours hospitalisé après une "suture mineure pour une lacération à une jambe", relate L'Equipe.