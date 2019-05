Porzingis le visage en sang à la sortie d'une boîte de nuit

Absent des terrains depuis février 2018 et sa grave blessure au genou, Kristaps Porzingis a été impliqué dans un fait divers, dimanche, en Lettonie.

L'incident aurait eu lieu à Liepaja, dans sa ville d'origine. Le joueur des Dallas Mavericks apparaît le visage en sang, à la sortie d'une boîte de nuit, dans une vidéo.

Selon TMZ, Porzingis aurait été attaqué par des Russes qui lui reprocherait son départ des New York Knicks...

