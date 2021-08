Plongeon (3m/H) : Jandard reste à quai en demi-finale

🇫🇷 En plongeon 3m, ce n'est pas suffisant pour accéder à la finale pour Alexis Jandard qui se classe 16e avec 357.85 points. #AllezLesBleus #Tokyo2020

— Equipe France (@EquipeFRA) August 3, 2021

Les Chinois aux avant-postes

Alexis Jandard a tout donné mais ça n’a pas été suffisant. Brillamment qualifié pour les demi-finales ce lundi, le plongeur tricolore a progressivement chuté dans la hiérarchie au fil de ses six passages sur la planche. Alors que les douze premiers à l’issue de cette demi-finales ont obtenu le droit de se battre pour les médailles, Alexis Jandard a tenu cette douzième position à l’issue des deux premiers passages. Mais des plongeons manqués lors de ses quatrième et cinquième passages l’ont fait retomber à la 16eme position. Malgré la septième meilleure performance sur son sixième plongeon, le Tricolore n’a pas su remonter et quitte la compétition dès cette demi-finale.Une deuxième phase de compétition qui a vu l’équipe de Chine dominer outrageusement. Jamais au-delà de la troisième place sur chacun de ses passages, Siyi Xie a logiquement signé le meilleur score de cette demi-finale avec 543,45 points. Il devance d’un peu moins de trois points son compatriote Zongyuan Wang, qui a démarré très fort avec la première place sur ses trois premiers sauts avant de céder la première place sur son tout dernier passage. Derrière, les Britanniques ont limité les dégâts avec la troisième place de Jack Laugher… à quasiment 30 points de Siyi Xie. Son compatriote Kames Heatly le suit mais à près de 90 points du leader. La finale promet beaucoup d’intensité dans la lutte pour le podium.