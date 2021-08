Plongeon (10m/H) : Dernière place des qualifications pour Rosset

Le passage au plongeoir de dix mètres n’a pas souri à Matthieu Rosset. Sacré deux fois champion d’Europe à trois mètres et une fois sur le plongeon à un mètre, le Lyonnais n’a pas brillé lors des qualifications de l’épreuve olympique sur le plus haut plongeoir. Avec une meilleure note de 67,20 points sur son premier saut mais passé à côté de sa troisième évolution (16,50 points), Matthieu Rosset n’a pu faire mieux que la 29eme et dernière place lors de ces qualifications avec 275,70 points à l’issue de ses six passages sur le plongeoir, alors que les 18 premiers se qualifiaient pour la demi-finale, programmée ce samedi au Centre Aquatique de Tokyo.

Les Chinois en force avant la demi-finale

Ces qualifications ont vu la Chine se montrer dominatrice, elle qui détient le titre olympique avec Aisen Chen qui l’avait emporté à Rio en 2016. Avec un total de 546,90 points et le meilleur score signé sur trois des six passages, Jian Yang a pris de manière autoritaire la première place. Il devance d’un peu moins de 20 points son compatriote Yuan Cao (529,30 points), qui a signé le meilleur score lors du cinquième passage sur le plongeoir. Sacré champion olympique sur l’épreuve du plongeon synchronisé à dix mètres, Tom Daley a pris la quatrième place (453,70 points) derrière le Russe Aleksandr Bondar (513,85 points). Des scores qui seront remis à zéro lors de la demi-finale.