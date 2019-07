Phelps "tire son chapeau" à Milak

Auteur d'une course monumentale, Kristof Milak a pulvérisé le record du monde du 200m papillon détenu depuis près de 10 ans par Michael Phelps. Avec un temps de 1 minute 50 secondes et 73 centièmes, le Hongrois de 19 ans a amélioré la performance de l'Américain de plus de 78 centièmes. Une prestation historique que l'homme aux 23 titres olympiques a tenu à saluer. "Je suis frustré de voir ce record s'effondrer, mais je ne pourrais pas être plus heureux en voyant de quelle manière il l'a fait", a-t-il déclaré dans les colonnes du New-York Times. "Les 100 dernières mètres de ce gamin étaient incroyables. Il a réalisé un super 200m papillon du début à la fin."

Avec 5 titres mondiaux et 3 olympiques sur cette distance, l'ancien nageur a su reconnaître le travail de son successeur. "Il a travaillé sa technique jusqu'à ce qu'elle soit belle et il a fait les efforts très, très durs pour qu'elle le soit vraiment... Je lui tire mon chapeau", a-t-il indiqué. Pour se consoler Michaels Phelps possède toujours les records du monde du 100m papillon et du 400m 4 nages.