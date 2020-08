Owens, Zidane, Brady, Neymar : Les 3 août qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1936 : Jesse Owens lance ses Jeux Olympiques



Aligné sur quatre épreuves, le sprinteur américain Jesse Owens entame son incroyable performance olympique à Berlin sur la distance du 100 mètres. Largement en tête lors des séries qualificatives (10'3'') où le natif d'Oakville devance le Japonais Sasaki de sept mètres, Owens égale son record du monde en quart de finale (10'2'') mais son temps n'est pas homologué en raison du vent. En finale, la future légende de l'athlétisme américain remporte sa première des quatre médailles d'or en 10'3''devant Ralph Metcalfe (USA) et Tinus Osendarp (Pays-Bas) sous les yeux d'Adolf Hitler.



1949 : Naissance de la NBA



Après de longues négociations, la Basketball Association of America (BAA), créée en 1946, fusionne avec la National Basketball League (NBL) - créée en 1937 - pour devenir la NBA. Maurice Podoloff, directeur de la BAA depuis sa création, devient le premier commissionner de la ligue. Seules dix-sept franchises figuraient à ce moment en NBA avant que ce nombre se réduise, faute de moyens. Il n'en restait plus que huit en 1954, ce qui obligea la Ligue à prendre des mesures pour relancer la dynamique du basket américain.



1950 : Création de l'Olympique Lyonnais



Le septuple champion de France voit le jour le 3 août 1950 sous le nom de l'Olympique de Lyon et du Rhône. De 2002 à 2008, le club dont le nom fut raccourci en "OL" remporte tous les championnats de France. Réputé pour son centre de formation, l'OL a vu passer de grands joueurs sous ses ordres comme Karim Benzema, Sidney Govou, Juninho, Giuly ou encore plus récemment Ben Arfa, Fekir et Lacazette.



1984 : Mary Lou Retton entre dans l'histoire du sport américain



Nous sommes en 1984 et aucun athlète américain, homme ou femme, n'a pour le moment été récompensé au concours général de gymnastique artistique. Lors des Jeux Olympiques de Los Angeles marqués par le boycott de l'URSS, une nation importante de la discipline, l'Américaine Mary Lou Retton remporte pour la première fois le concours complet devant la Roumaine Ecaterina Svabó. Rarement une athlète n'a reçu pareil soutien de toute une nation.



2005 : Retour de Zidane en Équipe de France



Au sortir d'un Euro mitigé, Zinédine Zidane annonce le 13 août 2004 sa décision de se retirer de la sélection. Moins d'un an après et alors que le numéro 10 répétait inlassablement qu'il ne reviendrait jamais en équipe nationale, le Français annonce son come-back sur son site internet. "Je ne veux pas trop rentrer dans les détails mais je reviens sur quelque chose de très important pour moi : avoir arrêté l'Équipe de France." Le milieu de terrain donne rendez-vous aux Français le 17 août à Montpellier pour France - Côte d'Ivoire, dernier match de préparation avant France - Îles Féroé et Irlande - France. Son retour s'accompagne de celui de son coéquipier Claude Makelele et de Lilian Thuram, un peu plus tard.



2017 : officialisation de la signature de Neymar au PSG



Il y a trois ans, le Paris Saint-Germain officialisait en grande pompe l'arrivée de Neymar en provenance du FC Barcelone, pour cinq saisons. Ce transfert pour 222 millions d'euros avait fait couler beaucoup d'encre à cette époque. Malgré plusieurs rumeurs de retour en Catalogne chaque été, Neymar est toujours parisien aujourd'hui.

Naissances

Tom Brady (foot US) né en 1977



Figure emblématique de sa discipline et du sport américain, le quarterback Tom Brady fête son 43ème anniversaire aujourd'hui. Vainqueur six fois du Superbowl, dont il a été élu MVP à quatre reprises, le Californien possède de très nombreux records qui font de lui une légende du Foot US. Après dix-neuf ans passés chez les New England Patriots et alors que tout le monde pensait qu'il allait se retirer des terrains, Brady annonce son transfert chez les Buccaneers de Tampa Bay pour deux saisons et 50 millions de dollars.



Ryan Lochte (natation) né en 1984



Le nageur américain est en pleine renaissance. Celui qui a déjà remporté douze médailles olympiques et seize titres mondiaux espère encore être dans les clous pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo. À désormais 36 ans et alors qu'il a connu une première retraite en 2014, puis une suspension de quatorze mois en 2018 pour infraction à la législation antidopage, et enfin une cure de désintoxication dans la foulée, Lochte revient de loin. En octobre 2019, alors qu'il venait de remporter les championnats US d'été sur 200 m 4 nages, l'Américain affichait un poids de 108 kilos. Plus svelte depuis, il retrouve peu à peu son niveau d'antan.



Jules Bianchi (Formule 1) né en 1989



Le Niçois était l'une des figures montantes de la discipline. Après avoir gravi les échelons inférieurs et reçu le soutien de Ferrari (qui l'intègre dans son académie de jeunes pilotes en 2009), Jules Bianchi parvient à se hisser dans la catégorie reine du sport automobile mondial, la Formule 1. En 2014, sous les couleurs de Marussia, il marque les seuls points de son écurie lors du Grand Prix de Monaco en terminant neuvième. Sa carrière s'arrête brusquement en octobre de la même année. Sous une forte pluie, Bianchi perd le contrôle de sa monoplace lors du Grand Prix du Japon et heurte violemment une dépanneuse présente sur le circuit. Après neuf mois de coma, le parrain du pilote monégasque Charles Leclerc décède des suites de ses blessures le 17 juillet 2015, à 25 ans.



Corentin Tolisso (football) né en 1994



Champion du monde en 2018 avec l'Équipe de France, Corentin Tolisso est un milieu de terrain du Bayern Munich, club qu'il a rallié à l'été 2017. Au total, il a joué quatre saisons pour l'Olympique Lyonnais, pour un total de 116 matches avec le club rhodanien. Sous ses nouvelles couleurs, en Bavière, le Français aux 21 sélections avec les Bleus a remporté trois fois le championnat allemand, deux fois la Coupe d'Allemagne et une fois la Supercoupe d'Allemagne.