Open des Alpes : Mehdy Metella comme tête d'affiche

Mehdy Metella en guest star du cinquième Open des Alpes. Absent ces dernières semaines en raison d'une blessure à une épaule, le champion du monde et vice-champion olympique sur le relais 4x100m fera son retour dans les bassins ce week-end à Grenoble à l'occasion de cette cinquième édition de la compétition, qui servira de répétition grandeur nature avant les Championnats de France du mois prochain à Angers (12 au 15 décembre). Si Metella n'a pas pu se préparer comme il l'avait prévu en raison de cette douleur, il n'est pas resté à l'arrêt pour autant. Le représentant du Cercle des Nageurs de Marseille (CNM) a ainsi pris part au stage de son club à Ténérife, où il avait laissé le haut de son corps au repos mais avait pu néanmoins travailler sur le bas.De nouveau sur pied, le natif de Cayenne et recordman de France du 100m papillon aura la possibilité de se jauger samedi et dimanche dans l'Isère à la piscine du campus de Saint-Martin d'Hères lors d'une réunion dont le double champion du monde du 5km en eau libre Marc-Antoine Olivier sera également à l'affiche. A noter qu'en marge de cet Open des Alpes, le médaillé d'or des Jeux de Pékin sur 100m nage libre en 2008 Alain Bernard, aujourd'hui à la retraite, tiendra une conférence au thème évocateur : parcours d'un champion olympique.