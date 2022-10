Octobre Rose : Maxime Grousset parrain de la Clichoise, Sophie Kamoun marraine de l'événement

Après l'humour, place au sport de nouveau. Un an après que Nadia Roz a été choisie pour parrainer la Clichoise 2021, Maxime Grousset et Sophie Kamoun emboîteront le pas dimanche prochain de l'humoriste et comédienne. Le champion français et l'ex-championne, tous deux spécialistes de natation, seront en effet à l'honneur dimanche prochain (9h30 à 13h00) au parc Salengro de la ville de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) à l'occasion de la 8eme édition de ce rendez-vous programmé dans le cadre d'Octobre Rose et traditionnel événement populaire sportif et solidaire en faveur de la lutte contre le cancer du sein.



Maxime Grousset sera le parrain du rassemblement, Sophie Kamoun, la marraine. Le premier, licencié au CS Clichy Natation depuis l'été 2021, le sociétaire de l’INSEP avait été l'un des héros français des derniers Mondiaux de natation, à Budapest, dont il était rentré avec la médaille de vice-champion du monde du 100m nage libre autour du cou. Médaillé de bronze du 50m nage libre, sur ces mêmes Mondiaux hongrois, Grousset a également crevé l'écran cette année à l'occasion des Championnats d'Europe de Rome, où il avait terminé en argent sur le 50m papillon. Sophie Kamoun connaît bien le club de Clichy elle aussi. Et pour cause. Sous les couleurs clichoises, l'ancienne nageuse, aujourd'hui à la tête d’une l'entreprise de communication spécialisée dans le sport, a gagné 26 titres de Championne de France, a battu 16 records de France (sur 50m et 100m nage libre et 50m papillon) et a été sacrée championne d'Europe par équipes à deux reprises. Auparavant, retenue pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 1984, la fille de Marc Kamoun, lui aussi ancien olympien en natation, en avait disputé la finale.



Après avoir commenté huit Jeux Olympiques, sur TF1 et Eurosport notamment, Sophie Kamoun est aujourd’hui consultante natation sur la chaîne beIN SPORTS et intervient régulièrement au micro des Grandes Gueules du Sport. Décorée du grade de chevalier de l'ordre national du mérite en 2013, l’actuelle vice-présidente de l’Association des Olympiens Français contribuera, aux côtés de Maxime Grousset, à la réussite de cet événement en souhaitant que le Maire de la ville, Rémi Muzeau, puisse remettre à la Ligue contre le cancer 92 un chèque plus important encore que l'an passé (3 700 euros). Ce don sera remis à l'issue des trois tours de parc que la Clichoise permet d'effectuer en famille et à raison de 3 euros reversés pour chaque participant. Comme les années précédentes, l'échauffement sera pris en charge par le service des sports de la ville et pour cette édition, c'est à la DJ Kymra, également compositrice et danseuse, que reviendra l'honneur de chauffer l'ambiance.