Natation : Pas de championnats d'Europe pour Léon Marchand

Marchand compte s’entraîner en France

Léon Marchand a fait son choix. Alors qu’il sort de championnats du monde réussis à Budapest, avec les titres mondiaux sur le 200m et le 400m quatre nages mais également la médaille d’argent sur le 200m papillon, l’élève de Bob Bowman a confirmé dans un entretien accordé ce dimanche dans l’émission Stade 2 que l’équipe de France de natation devra composer sans lui à l’occasion des championnats d’Europe, qui auront lieu du 11 au 21 août prochains à Rome. Alors qu’il comptait initialement prendre part à cette deuxième grande compétition de l’été, Léon Marchand a finalement préféré renoncer et justifié son choix par le fait que « la rentrée universitaire se fait au même moment » mais également par le fait que « ça fait deux ans et demi » qu’il n’a pas pris de pause dans sa carrière de nageur, lui qui a multiplié les performances de premier plan lors des compétitions universitaires aux Etats-Unis.Toutefois, avant de rejoindre l’Université d’Arizona et l’entraînement sous la férule du mentor de Michael Phelps, Léon Marchand entend bien faire un crochet par la France et retrouver l’entraîneur de ses débuts. « Je vais m'entraîner en France avec Nicolas Castel pendant trois à quatre semaines et je ferai une pause », a-t-il confié concernant son programme des prochaines semaines. Quant à tirer un bilan de sa saison, Léon Marchand a assuré que les efforts consentis depuis de longs mois ont été récompensés. « Je pense que j'ai rempli mes objectifs pour cette année, ça fait deux ans que je travaille très dur et je sais que dans mon développement, j'ai besoin de revenir plus frais », a ainsi confié le double champion du monde. A deux ans de l’échéance que seront les Jeux Olympiques de Paris, Léon Marchand entend mettre tous les atouts de son côté, quitte à manquer certains rendez-vous.