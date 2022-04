Natation : Marchand en pleine forme !

Marchand disqualifié puis chrono validé

Il fêtera ses 20 ans dans un peu plus d'un mois et la natation masculine française compte énormément sur lui pour accumuler les médailles dans les prochaines années. Léon Marchand, sixième du 400m 4 nages des derniers Jeux Olympiques de Tokyo et parti s'entraîner ensuite du côté de l'Université d'Arizona State, aux Etats-Unis, est en train de s'affirmer chaque semaine un peu plus., le Toulousain a décroché sa qualification pour deux épreuves des prochains championnats du monde, non sans quelques péripéties, lors du Grand Prix de San Antonio.Jeudi, alors qu'il avait réussi un chrono de 4'10"38 sur 400m 4 nages, soit la meilleure performance mondiale de l'année, Léon Marchand avait été disqualifié pour une faute en virage. Mais son temps a finalement été validé vendredi par les organisateurs après un nouvel examen vidéo. Dans un premier temps, ils avaient estimé qu'il avait été l'auteur d'une violation de virage, aux 350 mètres, alors qu'il finissait en nage libre (crawl) et était largement en tête. Il s'est d'ailleurs imposé avec respectivement neuf et onze secondes d'avance sur ses concurrents principauxVendredi, c'est sur 200m brasse que le nageur français a brillé, en s'imposant en 2'09"24. Il écrase ainsi son record personnel de plus de deux secondes, et passe assez largement sous les minimas, fixés à 2'10"32 par la Fédération française de natation, tout en devenant le deuxième meilleur Français dans cette discipline, derrière Hugues Duboscq. Le Toulousain sera donc présent à Budapest sur au moins deux épreuves.