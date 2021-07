#EnDirect #Tokyo2020 #natation

Séries du 50m NL messieurs

Florent Manaudou est 2e en 21.65 et Maxime Grousset 15e en 21.97. Ils sont qualifiés pour les demi-finales 👊🇫🇷#TeamFFN #Allezlesbleus

Record du monde pour Schoenmaker, McKeon triomphe

Toujours pas de médaille pour l'équipe de France de natation...Le nageur français, qui ne serait pas allé au Japon si les JO avaient eu lieu en 2020 en raison d'une blessure à l'épaule, a terminé cinquième de sa demi-finale, en 51"32, à une seconde et un centième du Hongrois Kristof Milak, qui a battu le record olympique (50"31). Au total, le Français signe le neuvième temps des séries, et ne verra donc pas les demi-finales, pour deux centièmes par rapport au Guatémaltèque Luis Carlos Martinez, dernier qualifié en 51"30. Dans la deuxième série, le champion olympique du 100m nage libre Caeleb Dressel a, à son tour, battu le record olympique, en 49"71, et finit donc avec le meilleur temps des séries, avant la finale samedi. Dans la soirée,, ce qui n'est pas le cas de Marie Wattel (18eme temps en 24"82). Enfin, le 4x100m 4 nages français, composé de Yohann Ndoye-Brouard, d'Antoine Viquerat, de Léon Marchand et de Mehdy Metella, a signé le 10eme temps des séries à Tokyo en 3'33"41 et ne verra pas la finale, malgré le très bon départ de Ndoye-Brouard.Dans la course suivante,, soit seize centièmes de mieux que le record de la Danoise Rikke Pedersen, établi en 2013. Deux Américaines complètent le podium : Lilly King en 2'19"92 et Annie Lazor en 2'20"84. Le Russe Evgeny Rylov a quant à lui battu le record olympique de Tyler Clary (établi en 2012) en finale du 200m dos, en s'imposant en 1'53"27 (14 centièmes de mieux), devant l'Américain Ryan Murphy (1'54"15) et le Britannique Luke Greenbank (1'54"72). Après le bronze à Rio sur 200m dos et l'or sur 100m dos à Tokyo, il s'offre une troisième médaille olympique, à 24 ans.Elle a devancé la Honkongaise Siobhan Haughley, qui a battu le record d'Asie en 52"27, et l'Australienne Cate Campbell (52"52). La dernière finale au programme de la matinée, celle du 200m 4 nages masculin, a été remportée par le Chinois Shun Wang en 1'55, nouveau record d'Asie, devant le Britannique Duncan Scott (1'55"28) et le Suisse qui s'entraîne à Nice, Jérémy Desplanches (1'56"17). Il décroche sa toute première médaille olympique, à 27 ans. Enfin, la matinée s'est conclue par les demi-finales du 200m dos, sans la moindre Française, et l'Australienne Emily Seebohm a signé le meilleur temps, en 2'07"09.