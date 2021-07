Natation : L'or et un record pour Titmus

Un tableau de rêve nous a été offert ce mercredi au Centre aquatique Tokyo en finale du 200m nage libre féminin. Auréolée deux jours plus tôt sur 400m face à la tenante du titre, l'Américaine Katie Ledecky, Ariarne Titmus a réalisé un doublé 400m-200m. En lice en compagnie de ces deux nageuses d'exception, l'éternelle Federica Pellegrini, toujours détentrice du record du monde, a également pris part à cette finale. Cependant, l'Italienne a terminé loin à la 7eme place tandis que Ledecky a déçu avec sa 5eme place finale. Au contraire de Titmus, victorieuse en 1:53:50. Le nouveau record olympique sur la distance. La Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey et la Canadienne Penny Oleksiak accompagnent l'Australienne sur le podium.



Chez les hommes en 200m brasse, le Français Antoine Viquerat n'a pu faire mieux qu'une 5eme place en demi-finale en signant le 12eme temps. Rédhibitoire pour accéder à la finale. Vainqueurs de leur série respective, le Néerlandais Arno Kamminga et l'Australien Izaac Stubblety-Cook s'élanceront avec les faveurs des pronostics en finale. Quelques minutes plus tard, en 200m papillon, Kristof Milak a éclaboussé le Centre aquatique de tout son talent. Déjà détenteur du record du monde, effaçant Michael Phelps, le Hongrois a en outre fixé une nouvelle marque de référence olympique, une nouvelle fois aux dépens de la légende américaine.