Natation : Les champions français font découvrir leur sport aux plus jeunes, avec Agnel en parrain

Les champions français en éclaireurs. Pour la troisième année de suite, nos meilleurs représentants se mouillent pour faire découvrir leur sport aux jeunes enfants issus des zones sensibles dans le cadre du programme "Nageur et Citoyen". Prochains rendez-vous : les 25 et 26 octobre prochains. Le 25 octobre, à Poissy (Yvelines) pour commencer, 120 enfants âgés de 6 à 12 ans pourront s'initier à la natation aux côtés des meilleurs nageurs et meilleures nageuses françaises. Le lendemain, à Melun (Val-de-Seine), ils seront 80 chanceux à se voir également remettre leur tout premier équipement de natation (sac, maillot, lunettes et bonnet de bain), avant de pouvoir faire ensuite leurs débuts de nageurs sous la coupe de Maxime Grousset, David Aubry, Charlotte Bonnet, Mehdy Metella, Yohann Ndoye Brouard, Fantine Lesaffre et Yannick Agnel, parrain de l'initiative. C'est d'ailleurs au fil d'échanges entre le double champion olympique et Sophie Kamoun, ex-nageuse française ayant notamment participé aux Jeux Olympiques de Los Angeles - mais aussi avec le référent pédagogique du programme et également directeur sportif du Cercle des Nageurs de Melun Val-de-Seine - qu'est née cette idée de faire découvrir la natation aux enfants des zones sensibles, qui n'en auraient pas forcément eu la possibilité autrement."Quand on réalise que de très nombreux enfants en école primaire ne savent pas nager, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer, à la fois en termes de sécurité mais également d’exclusion de certaines activités nautiques auxquelles prennent part leurs petits camarades, on cherche naturellement ce qu’on peut faire à notre échelle pour faire avancer les choses", reconnaît Agnel, qui estime qu'être un champion, c'est aussi de pouvoir passer le relais et de se montrer en ambassadeur. Un discours que partage Sophie Kamoun. "Le rôle d’un sportif de haut-niveau, c’est également de pouvoir partager et transmettre aux jeunes générations, et notamment à ceux qui n’ont pas forcément eu les mêmes chances ou facilités d’accès à la pratique qu’eux. Les nageurs sont heureux de mettre leur savoir-faire et leur notoriété au service de ce programme que nous comptons développer au fil des ans." En fonction des moyens mis à disposition du projet, le programme "Nageur et Citoyen" devrait ainsi se déployer au fil des années et concerner un nombre toujours plus grand de villes. Karl Olive, vice-président du conseil départemental des Yvelines, va dans ce sens. "Le Département a toujours été très sensible à la découverte du sport pour nos jeunes. Cette initiative qui va permettre à plus de 100 enfants de s’initier à la natation et de pouvoir bientôt nager en totale autonomie est excellente. Et je forme le vœu que ce soit le début d’une belle aventure avec l’ancienne nageuse internationale Sophie Kamoun et ses équipes."Une aventure à laquelle est venue également se greffer Century 21 France et son président Laurent Vimont, touché en plein coeur lui aussi par l'idée. "Il est important de donner sa chance au plus grand nombre. Découvrir un sport et inspirer les jeunes générations, c’est ce que Century21 s’applique déjà à faire sur le Tour de France en offrant des vélos aux enfants d’associations locales tout au long du parcours. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner un programme qui, au-delà de sa vocation sociétale, peut permettre de sauver des vies. J’y suis d’autant plus sensible que j’ai été moi-même maître-nageur dans ma jeunesse." Laurent Vimont ne l'est plus. Les 25 et 26 octobre prochains, ce seront donc les maîtres-nageurs de Poissy et Melun qui feront en sorte au même titre que les champions en question et les éducateurs dédiés que les enfants gardent un souvenir merveilleux de leur premier saut dans le grand bain. Les municipalités assureront ensuite l'intégralité du cycle d'apprentissage. Avec un seul but : que les enfants puissent évoluer au plus vite en totale autonomie.