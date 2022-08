Natation : Les Australiennes battent le record du monde du 4x200 mètres

Elles ont frappé un grand coup dans la piscine. Ce dimanche, du côté de Birmingham, lors des Jeux du Commonwealth, les Australiennes ont battu le record du monde en relais, et plus précisément lors de la finale de celui du 4x200 mètres nage libre. Ce fameux quatuor était alors, à ce moment-là, composé de Madison Wilson, Kiah Melverton, Mollie O'Callaghan et Ariarne Titmus. Cette dernière étant tout bonnement double championne olympique en titre sur les distances du 200 mètres mais également du 400 mètres nage libre. Deux titres glanés pas plus tard que l'été dernier, du côté de Tokyo au Japon. Ces quatre Australiennes ont porté ce nouveau record du monde du 4x200 mètres nage libre à 7'39"29, pour ainsi glaner le titre. Quant au précédent record du monde de ce même relais, il datait justement de l'été dernier à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon.

Le Clos entre dans l'histoire

A cette époque, c'était alors la Chine qui l'avait battu, dans un temps de 7'40"33. Ce dimanche, le podium de ce même relais a été complété par le Canada, qui décroche la médaille d'argent, tandis que l'Angleterre doit se contenter de celle en bronze. A ces mêmes Jeux du Commonwealth, du côté de Birmingham, toujours ce dimanche, un autre nageur a eu l'opportunité de briller. En effet, champion olympique en 2012 sur la distance du 200 mètres papillon, du côté de Londres au Royaume-Uni, Chad Le Clos a pris la deuxième place en finale de la distance du 200 mètres nage libre, en échouant à 29 petits centièmes de l'Australien Lewis Clareburt. A cette occasion, le Sud-Africain est entré dans l'histoire de ce prestigieux événement, en décrochant sa 18eme médaille. Soit autant que l'Anglais Michael Gault et l'Australien Phillip Adams, tous deux spécialistes du tir sportif. Un record.