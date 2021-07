Natation : Dressel roi du 100m, Grousset 4eme !

Finale la plus rapide de l'histoire



Finale du 100m NL messieurs

Pour sa première participation individuelle à une finale olympique Maxime Grousset prend la 4e place en 47.72

Considéré comme l'une des grandes attractions de ces Jeux Olympiques de Tokyo,, l'épreuve reine de la natation. Alors qu'il n'avait réalisé que le 2eme chronomètre des demi-finales, derrière le Russe Kliment Kolesnikov, l'Américain a rétabli l'ordre au sommet de la hiérarchie. Impressionnant dès le départ avec une demi-longueur d'avance sur ses adversaires, Caeleb Dressel a maintenu une cadence infernale jusqu'au bout.A l'arrivée,(47.02) et une médaille d'or. Il fallait vraiment nager très vite ce jeudi pour espérer décrocher une médaille car il s'agissait de la finale olympique du 100m la plus rapide de l'histoire. En 2eme position, l'Australien Kyle Chalmers a également signé un temps canon de 47.08. Le Russe Kliment Kolesnikov prend quant à lui la médaille de bronze avec un chrono de 47.44 alors qu'il avait achevé sa demie en 47.11. Pas de regret à avoir cependant car ce temps lui aurait également octroyé le bronze.L'unique Français engagé dans cette finale de prestige, Maxime Grousset, échoue à la 4eme place derrière le trio magique cité précédemment. Une belle surprise pour celui qui avait accédé à cette course de gala avec le 8eme temps des demi-finales mercredi (47.82). Il a nagé plus vite ce jeudi (47.72) mais il en fallait bien plus pour espérer chatouiller des nageurs s'approchant régulièrement des 47 secondes. L'Italien Alessandro Miressi, 6eme en 47.86, n'offre pas la 1ere médaille de l'histoire à l'Italie en 100m nage libre. Les regards se tourneront désormais sur le 50 mètres dont les séries débuteront ce vendredi matin.