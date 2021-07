Natation : Déception pour Wattel et Ndoye-Brouard

Feu d'artifice en fin de session !

Cruel ! Bien qu'elle a battu son record personnel, Marie Wattel a réalisé le 9eme temps des demi-finales du 100m nage libre (53.12) à seulement un centième de la Britannique Anna Hopkin (53.11). Voilà à quoi peut tenir une participation en finale olympique. Il n'y aura donc pas de Française en lice ce vendredi car Charlotte Bonnet a terminé dernière de sa demi-finale avec un temps de 54.10. Ensuite en 200m dos, la 5eme place de Yohan Ndoye-Brouard n'aura pas suffi à lui octroyer un ticket pour la finale. Le titre dans cette épreuve devrait se disputer entre le Britannique Luke Greenbank et le Russe Evgeny Rylov.Les demi-finales du 200m brasse féminin ont été dominées par les Sud-Africaines Kaylene Corbett et Tatjana Schoenmaker, toutes les deux victorieuses des deux courses. Quant au 200m quatre nages individuel hommes, le Britannique Duncan Scott s'est distingué lors de la première demi-finale. La seconde a été remportée par le Chinois Shun Wang. Il faudra toutefois se méfier également du Japonais Daiya Seto dont le chronomètre se rapproche énormément de celui des deux nageurs évoqués. Verdict ce vendredi...La session matinale de natation s'est achevée par un relais féminin du 4x200m nage libre fulgurant. Déjouant les pronostics, la Chine a devancé les Etats-Unis d'une Katie Ledecky éblouissante. En 3eme position au moment de prendre le dernier relais, la nageuse titrée la veille sur 1500m a effectué une remontée énorme, doublant les Australiennes avant d'effrayer sérieusement les Chinoises qui finiront toutefois par l'emporter grâce à leur course rondement menée de bout en bout et conclue par un nouveau record du monde !