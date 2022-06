Natation - Champions du monde : Manaudou, Grousset, Terebo, Hénique, Wattel et le relais 4x200m qualifiés

June 23, 2022 10:45 Florent Manaudou et Maxime Grousset, sur 50m nage libre, ainsi que Mélanie Hénique et Marie Wattel, sur 50m papillon et Emma Terebo, sur 200m dos, se sont tous qualifiés jeudi lors des séries pour les demi-finales. Le relais 4x200m s'est, lui, hissé en finale.