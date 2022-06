Natation - Championnats du monde : Wattel termine septième du 100 mètres nage libre

Pas de miracle pour Marie Wattel. Huitième et dernier temps des demi-finales du 100 mètres nage libre, aux championnats du monde de natation, qui se déroulent du côté de Budapest en Hongrie, pour la sixième journée de compétition, la Française a grappillé une petite place, ce jeudi, lors de la finale, en terminant en septième position. Partie ligne d'eau numéro huit, la Tricolore a rapidement enclenché le travail, au niveau des jambes, mais cela ne l'a pas empêchée de se retrouver détachée de la tête. Loin lors du virage, la seconde longueur a été plutôt compliquée pour la nageuse, qui termine donc à bonne distance de la vainqueur du jour.

O'Callaghan sacrée

Le titre a été raflé par une Australienne, en la personne de Mollie O'Callaghan, âgée aujourd'hui de seulement 18 ans. Il s'agit déjà de son deuxième titre décroché du côté de Budapest en Hongrie, après celui remporté avec le relais australien lors du 4x100 mètres nage libre, pas plus tard que ce samedi. Le podium est complété par la Suédoise Sarah Sjoestroem, qui décroche la médaille d'argent, alors que l'Américaine Torri Huske doit se contenter du bronze. Pas le temps de tergiverser pour Marie Wattel, engagée, un peu plus tard dans la soirée, en demi-finales du 50 mètres papillon, aux côtés notamment de sa compatriote Mélanie Henique.