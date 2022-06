C'est définitivement la nouvelle star de la natation française ! Ce mercredi soir, aux championnats du monde de natation, le Français Léon Marchand, quelques jours après un premier titre sur le 400 mètres quatre nages et une médaille d'argent sur la 200 mètres papillon, a remporté le titre sur le 200 mètres quatre nages. Parti ligne d'eau numéro quatre, le Français s'est retrouvé derrière sur la première longueur, le papillon. Ses adversaires ont bien essayé de le déstabiliser, sur le premier 100 mètres. Lors de la deuxième longueur, Marchand a réalisé une très belle coulée, avant de ressortir au niveau des 15 mètres, en ayant remonté presque tous ses adversaires. Seul l'Américain Carson Foster était encore devant, lui qui est particulièrement fort sur les deux premières nages, à savoir le papillon ainsi que le dos. Troisième avant d'entamer la brasse, Léon Marchand a alors commencé son effort, dans une partie où il est plus que jamais le plus fort.

"C'est juste dingue"

Avant le crawl, le Français était déjà devant. Après une énorme coulée, le Tricolore n'a ensuite pas ménagé ses efforts, et c'est peu de le dire. Une dernière longueur passée intégralement en tête. A l'arrivée, Léon Marchand signe un temps de 1:55.22, soit un nouveau record de France et la nouvelle meilleure performance mondiale de l'année. 24 ans après son père, le voilà également médaillé sur la distance, avec en plus le titre. Pour ses premiers championnats du monde. L'Américain Carson Foster prend finalement la deuxième place, alors que la Japonais Daiya Seto, champion du monde en titre, est troisième. Au micro de l'organisation, Léon Marchand était forcément plus qu'heureux : "C'est juste dingue. Une course tellement comique. Je craignais tout le monde et nager à côté de ces gars-là... J'étais bon dans les coulées, je pense que je finis plutôt pas mal."