Natation - Championnats du monde : Grousset décroche l'argent sur le 100m nage libre !

Une médaille en plus pour le camp tricolore ! Ce mercredi, le Français Maxime Grousset a décroché la médaille d'argent sur la distance du 100 mètres nage libre. Parti ligne dos numéro cinq, le Tricolore faisait partie des grands favoris à la victoire finale. Grousset a respecté son statut dans cette grande finale. Après avoir idéalement su jaillir du bloc, le nageur est ensuite parti plus vite qu'en demi-finales. Si le Canadien Joshua Liendo s'est rapidement retrouvé devant, Maxime Grousset, quant à lui, était en troisième position après le virage. Dans la ligne droite, le Tricolore a su accélérer. Mais pas assez finalement pour terminer devant le Roumain David Popovici, qui s'impose en 47.58. Derrière, Maxime Grousset signe un temps de 47.64, tandis que le podium est complété par le Canadien Joshua Liendo (47.71).

"Je suis vraiment content"

Au micro de France Télévisions, malgré ces six petits centièmes qui le séparent de la médaille d'or, Maxime Grousset est apparu satisfait : "Je suis vraiment content. Content d'être vice-champion du monde. Je suis content de remporter une médaille, d'avoir aussi bien représenté la France. Après, c'est vrai que dans la course, je sentais qu'on était vraiment tous sur la même ligne. Je sentais que j'allais faire dans les trois. Peut-être que j'allais même battre Popovici. Mais voilà, ça s'est joué à rien. Je craque un petit peu sur la fin. Il y a des petites choses que je n'ai pas réussi à remettre en place. Il y a un moment donné où je ralentis un tout petit peu. Je temporise mais je n'aurai pas dû. Je pense que j'aurai dû reprendre cette tête, mener de bout en bout et gagner cette course, mais voilà, c'est l'expérience. Je fais vice-champion du monde aujourd'hui. Je suis vraiment heureux. Je ne peux pas être déçu, je suis vraiment trop content."