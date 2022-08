Que d'émotions pour Yohann Ndoye Brouard en 24 heures. Pénalisé par l'incroyable effondrement de son plot au départ de sa demi-finale vendredi, sur 200 m dos, le Français a eu le droit de concourir seul pour finalement être repêché. Et il a fait honneur, pour le moins, à cette deuxième chance, puisqu'il est allé chercher le premier titre de l'histoire pour la France sur cette discipline.



A chaud, sur France 2, le nouveau roi du continent était tout sourire et presque incrédule au vu de tout ce scénario : "Je suis passé par tous les états, je me sentais fort mais j'étais fatigué vendredi soir, ça m'a pris beaucoup d'émotion. Aux 150 mètres, j'ai vu que j'étais avec tout le monde et qu'il m'en restait. Je me suis dit qu'il n'y avait pas moyen, qu'elle était pour moi !" Dans la foulée, Marie Wattel s'est elle parée d'argent sur le 100 m nage libre. "Je suis contente pour lui, moi j'ai fait ce que je pouvais et ça donne un beau potentiel pour les Mondiaux l'an prochain."



Mais ce n'était rien avant la déflagration qui allait suivre : le record du monde du 100 m nage libre, rien de moins, pour le prodige roumain David Popovici. A même pas 18 ans (il les aura dans un mois, le 15 septembre), et alors qu'il avait déjà réalisé le deuxième temps de l'histoire la veille en demi-finales, il a tout simplement effacé le record du monde de César Cielo qui tenait depuis treize ans. En 2009, le Brésilien avait terminé en 46"91 - en combinaison, rappelons-le -, voilà Popovici qui conclut en 46"87 ! Magique. Maxime Grousset, en tête au virage, termine malheureusement quatrième (47"78).